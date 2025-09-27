Сибіга показав "сліпим угорським урядовцям", як дрон вторгся на територію України

Глава МЗС Андрій Сибіга повідомив у суботу, що Збройні сили Україні зібрали всі необхідні докази щодо вторгнення на українську територію угорського дрона-розвідника.

Про це, як пише "Європейська правда", міністр написав у суботу в соцмережі Х.

Міністр опублікував зображення, яке, за його словами, відображає точний маршрут вчорашнього вторгнення дрона з Угорщини в повітряний простір України. Сибіга зазначив, що робить публікацію "для сліпих угорських посадовців".

"Наші Збройні сили зібрали всі необхідні докази, і ми все ще чекаємо від Угорщини пояснень щодо того, що цей об'єкт робив у нашому повітряному просторі", – зазначив міністр закордонних справ.

Президент України Володимир Зеленський на брифінгу в суботу повідомив, що один угорський дрон-розвідник вторгся на територію України. Президент сказав, що попросив військових показати, як пролетів дрон, тому що угорці " кажуть, що ми щось вигадуємо".

"Дуже важливо, що угорський розвідник вивчає на території України. Я в принципі розумію, що. І вважаю, що вони роблять дуже небезпечні речі – передусім для себе", – прокоментував Зеленський.

У Генштабі заявили, що угорський дрон двічі порушив державний кордон України зі сторони Угорщини.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, коментуючи заяву Володимира Зеленського про дрон з Угорщини, сказав, що він "починає божеволіти від антиугорських настроїв" і "бачить привидів".

Глава МЗС України у відповідь написав, що "ми починаємо бачити багато речей, Петере, зокрема лицемірство та моральну деградацію вашого уряду".