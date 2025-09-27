Сибига показал "слепым венгерским чиновникам", как дрон вторгся на территорию Украины

Глава МИД Андрей Сибига сообщил в субботу, что Вооруженные силы Украины собрали все необходимые доказательства вторжения на украинскую территорию венгерского дрона-разведчика.

Об этом, как пишет "Европейская правда", министр написал в субботу в соцсети Х.

Министр опубликовал изображение, которое, по его словам, отражает точный маршрут вчерашнего вторжения дрона из Венгрии в воздушное пространство Украины. Сибига отметил, что делает публикацию "для слепых венгерских чиновников".

"Наши Вооруженные силы собрали все необходимые доказательства, и мы все еще ждем от Венгрии объяснений относительно того, что этот объект делал в нашем воздушном пространстве", – отметил министр иностранных дел.

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в субботу сообщил, что один венгерский дрон-разведчик вторгся на территорию Украины. Президент сказал, что попросил военных показать, как пролетел дрон, потому что венгры "говорят, что мы что-то выдумываем".

"Очень важно, что венгерский разведчик изучает на территории Украины. Я в принципе понимаю, что. И считаю, что они делают очень опасные вещи – прежде всего для себя", – прокомментировал Зеленский.

В Генштабе заявили, что венгерский дрон дважды нарушил государственную границу Украины со стороны Венгрии.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, комментируя заявление Владимира Зеленского о дроне из Венгрии, сказал, что он "начинает сходить с ума от антивенгерских настроений" и "видит призраков".

Глава МИД Украины в ответ написал, что "мы начинаем видеть много вещей, Петер, в частности лицемерие и моральную деградацию вашего правительства".