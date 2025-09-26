Сійярто по-хамськи відреагував на заяву Зеленського про дрони з Угорщини

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відкинув інформацію про можливий заліт угорських дронів в Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Facebook.

Раніше у пʼятницю президент Володимир Зеленський сказав, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів йому про інциденти з дронами на українсько-угорському кордоні.

Зеленський додав, що доручив перевірити всі наявні дані та "невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту".

"Президент Володимир Зеленський починає божеволіти від антиугорських настроїв. Тепер він навіть бачить привидів", – так прокоментував це Сійярто.

Нагадаємо, данська влада тимчасово закрила в ніч проти середи два найбільші аеропорти після того, як у небі були помічені дрони. У Копенгагені це назвали "гібридною атакою". Подібні інциденти зафіксували й в інших аеропортах країни.

У понеділок через вторгнення дронів довелося також закривати аеропорти Копенгагена й Осло, що спричинило скасування рейсів та залишило тисячі пасажирів у терміналах.