Угорський посадовець: Угорщина віддала дві третини території за мир, Україні потрібно п'яту

Заступник глави МЗС Угорщини Левенте Мадяр розповів про те, як після Першої світової війни Угорщина передала дві третини своєї території "заради миру", натякаючи, що Україні тепер потрібно відмовитись від п'ятої частини території.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив під час лекції в Парижі, його цитує видання Telex.

Мадяр звернувся до теми Тріанонського договору та угорських територій, втрачених у Першій світовій війні, аби на цьому прикладі пояснити, як, на його думку, мала б діяти Україна для досягнення миру.

За його словами, тоді країна опинилася на боці переможених і мала лише два варіанти: або знову взятися за зброю і вчинити колективне самогубство, або погодитися на умови миру, навіть якщо це означало втрату двох третин території.

На його думку, тодішній уряд ухвалив єдине розумне, хоч і трагічне рішення – зберегти хоча б третину країни й не пожертвувати всім.

"Було це болісно? Звісно, що болісно. Тепер Україна мала б віддати п’яту частину своїх територій. Я не хочу вказувати, що саме має робити Україна, лише кажу, що наш досвід показує: мир іноді буває болісним. Питання в тому, що важливіше – збереження життєздатності країни чи прив’язаність до кількох тисяч квадратних кілометрів", – заявив він.

Заступник міністра додав, що з кожним днем продовження війни зростає ризик ескалації та її розширення. "Потрібен мир будь-якою ціною", – підсумував Мадяр.

Нагадаємо, у п’ятницю Україна у відповідь на дії Угорщини заборонила в’їзд трьом угорським військовим високопосадовцям.

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто поставив під сумнів подальший рух України до Європейського Союзу після цього.