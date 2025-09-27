Венгерский чиновник: Венгрия отдала две трети территории за мир, Украине нужно пятую

Заместитель главы МИД Венгрии Левенте Мадяр рассказал о том, как после Первой мировой войны Венгрия передала две трети своей территории "ради мира", намекая, что Украине теперь нужно отказаться от пятой части территории.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил во время лекции в Париже, его цитирует издание Telex.

Мадяр обратился к теме Трианонского договора и венгерских территорий, потерянных в Первой мировой войне, чтобы на этом примере объяснить, как, по его мнению, должна действовать Украина для достижения мира.

По его словам, тогда страна оказалась на стороне побежденных и имела только два варианта: либо снова взяться за оружие и совершить коллективное самоубийство, либо согласиться на условия мира, даже если это означало потерю двух третей территории.

По его мнению, тогдашнее правительство приняло единственное разумное, хотя и трагическое решение – сохранить хотя бы треть страны и не пожертвовать всем.

"Было ли это болезненно? Конечно, болезненно. Теперь Украина должна была бы отдать пятую часть своих территорий. Я не хочу указывать, что именно должна делать Украина, только говорю, что наш опыт показывает: мир иногда бывает болезненным. Вопрос в том, что важнее – сохранение жизнеспособности страны или привязанность к нескольким тысячам квадратных километров", – заявил он.

Заместитель министра добавил, что с каждым днем продолжения войны растет риск эскалации и ее расширения. "Нужен мир любой ценой", – подытожил Мадяр.

Напомним, в пятницу Украина в ответ на действия Венгрии запретила въезд трем венгерским военным высокопоставленным чиновникам.

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто поставил под сомнение дальнейшее движение Украины в Европейский Союз после этого.