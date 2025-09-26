Україна оголосила про відповідь Угорщині на санкції проти українських військових

Глава МЗС Андрій Сибіга повідомив, що Україна у відповідь на дії Угорщини заборонила в’їзд трьом угорським військовим високопосадовцям.

Як пише "Європейська правда", про це він написав у соцмережі Х у п’ятницю.

За словами міністра, це дзеркальна відповідь на заборону Угорщиною на в'їзд для низки українських військових посадовців, яку Сибіга назвав "безпідставною".

"Ми ввели заборону на в'їзд для трьох угорських військових посадовців", – написав Сибіга.

Україна має свою гідність і не буде заплющувати очі на неповагу з боку Угорщини, зауважив глава МЗС.

Нагадаємо, наприкінці серпня Угорщина заборонила в’їзд за атаки на нафтопровід "Дружба" українському командувачу Сил безпілотних систем, етнічному угорцю Роберту Бровді.

Президент Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ "зʼясувати всі факти та реагувати відповідно".

Крім того, у липні Угорщина заборонила трьом українським військовим в’їзд на свою територію у звʼязку з нібито насильницькою смертю громадянина цієї країни через дії ТЦК на Закарпатті.

В МЗС України заявляли, що спроби Угорщини маніпулятивно використовувати в політичних цілях окремі випадки щодо мобілізації шкодять українсько-угорським відносинам.



