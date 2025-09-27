Головний аеропорт Нідерландів закривав злітну смугу через дрон

У суботу на летовищі "Схіпхол" – головному аеропорту Нідерландів – вдень закривали злітну смугу приблизно на 45 хвилин після того, як там помітили дрон.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.

За повідомленням, близько 12:10 до диспетчерів повітряного руху надійшло кілька сигналів від пілотів, які бачили дрон на висоті приблизно 150 метрів.

У прямій трансляції авіаційного споттера на YouTube було чути, як командир літака Transavia повідомив диспетчерам, що дрон летить за 50 метрів від його літака.

За словами правоохоронців, було залучено кілька підрозділів для пошуків дрона.

Використовували також поліцейський гелікоптер, але ані дрон, ані його оператора знайти не вдалося. Речник припустив, що це "ймовірно, хтось із любителів", адже після того дрон більше не спостерігали.

Водночас він назвав "досить унікальним" випадок, коли авіарух на одній із смуг зупиняють через дрон. Протягом 45 хвилин літаки перенаправляли на іншу смугу.

Який саме це був дрон – невідомо, але, ймовірно, невеликий. Близько 13:00 смугу знову відкрили.

Політ дронів над аеропортом Схіпхол і навколо нього заборонений, адже це становить небезпеку для авіації.

Цього року на нідерландських летовищах уже зафіксували 22 повідомлення про ймовірні дрони.

Цього тижня кілька аеропортів Данії, а також аеропорт Осло були закриті після появи дронів у небі. Детально про це читайте у статті "Європейської правди".

Крім того, аеропорт Вільнюса двічі зупиняв роботу у п’ятницю через ймовірні дрони.



