Премʼєр Молдови заявив про масштабну кібератаку на ЦВК під час виборів

Виборча інфраструктура Молдови протягом суботи та неділі зазнала кількох кібератак, внаслідок чого припинили роботу кілька тисяч молдовських сайтів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в неділю написав на Facebook молдовський премʼєр-міністр Дорін Речан.

За словами Речана, на інфраструктуру, пов'язану з виборчим процесом у Молдові – зокрема Центральну виборчу комісію та кілька виборчих дільниць за кордоном – здійснили "декілька спроб кібератаки".

"Усі атаки були виявлені та нейтралізовані в режимі реального часу, без впливу на виборчий процес", – додав він.

Молдовський премʼєр сказав, що Служба інформаційних технологій та кібербезпеки (STICS) була змушена заблокувати платформу host.md через масову кібератаку, через що "близько 4000 вебсайтів не функціонують".

"Атаки організовані одночасно з метою перевантаження мережі STISC, яка обслуговує ЦВК та іншу виборчу інфраструктуру", – додав Речан.

Парламентські вибори у Молдові 28 вересня вважають визначальними для майбутнього країни.

Перед тим стало відомо про низку кампаній втручання у вибори, які організувала Росія.

