Премьер Молдовы заявил о масштабной кибератаке на ЦИК во время выборов

Избирательная инфраструктура Молдовы в течение субботы и воскресенья подверглась нескольким кибератакам, в результате чего прекратили работу несколько тысяч молдавских сайтов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в воскресенье написал на Facebook молдавский премьер-министр Дорин Речан.

По словам Речана, на инфраструктуру, связанную с избирательным процессом в Молдове – в частности Центральную избирательную комиссию и несколько избирательных участков за рубежом – было совершено "несколько попыток кибератаки".

"Все атаки были обнаружены и нейтрализованы в режиме реального времени, без влияния на избирательный процесс", – добавил он.

Молдавский премьер сказал, что Служба информационных технологий и кибербезопасности (STICS) была вынуждена заблокировать платформу host.md из-за массовой кибератаки, из-за чего "около 4000 веб-сайтов не функционируют".

"Атаки организованы одновременно с целью перегрузки сети STISC, которая обслуживает ЦИК и другую избирательную инфраструктуру", – добавил Речан.

Парламентские выборы в Молдове 28 сентября считаются определяющими для будущего страны.

Перед этим стало известно о ряде кампаний вмешательства в выборы, организованных Россией.

Об угрозах, которые несут Украине результаты парламентских выборов в Молдове, и о вероятных сценариях читайте в аналитике редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко – Додон и ультраправые на службе Кремля: кто может выиграть в Молдове и чем это грозит Украине.