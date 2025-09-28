У Молдові почалися парламентські вибори, визначальні для курсу країни

У Молдові почалося голосування на парламентських виборах, результат яких може стати визначальним для збереження прозахідного курсу країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

28 вересня о 7:00 виборчі дільниці відкрилися на території Молдови і працюватимуть до 21:00; на закордонних дільницях для діаспори в Азії голосування стартувало ще раніше, за місцевим часом.

Громадяни Молдови обиратимуть 101 депутата на 4 роки. У виборах беруть участь 14 партій, 4 виборчих блоки і 4 незалежних кандидати. Прохідний бар’єр для партій становить 5%, для блоків – 7%, для незалежних кандидатів – 2%.

На цих виборах вперше діє опція поштового голосування для громадян Молдови у 10 країнах. Загалом за кордоном – 301 дільниця у 41 країнах. Зазначимо, попередні вибори засвідчили, що переважна більшість молдовської діаспори підтримує прозахідний курс країни, тому голоси цих виборців вкрай важливі для партії влади "Дія і солідарність".

Для громадян з Придністров’я, які здебільшого підтримують проросійські сили, відкрились 12 дільниць на правобережжі Дністра. Зазначимо, місце розташування кількох таких дільниць змінили в останній момент, пояснивши це безпековими міркуваннями, що де-факто ускладнило доступ до них.

Перед тим ввада невизнаного Придністров’я також звинуватила Кишинів у "провокації" у зв’язку з ремонтом усіх семи мостів через Дністер, що також може зашкодити доїзду виборців.

У свою чергу президентка Мая Санду та уряд давно заявляють, що очікують масштабних спроб Росії вплинути на вибори з метою привести до влади "дружні" сили та зірвати євроінтеграцію Молдови.

Агентство Bloomberg дізналося про російський план впливу на вибори в Молдові, BBC опублікували розслідування про дезінформацію в Молдові перед виборами за гроші з Росії, а Reuters – про те, як православних священників з Молдови системно запрошували у щедрі паломницькі турне до Москви і потім пропонували гроші в обмін на пропаганду в інтересах Кремля серед своїх парафіян.

Про загрози, які несуть Україні результати парламентських виборів у Молдові, і про ймовірні сценарії, читайте в аналітиці редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка – Додон та ультраправі на службі Кремля: хто може виграти у Молдові та чим це загрожує Україні.