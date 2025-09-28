У Чехії різко відповіли президенту Словаччини, який непрямо підтримав чеську опозицію

Заява словацького президента Петра Пеллегріні про можливе поліпшення взаємних відносин, якщо чеським прем'єром стане лідео опозиційного рузу ANO Андрей Бабіш, викликало обурення міністерки оборони Чехії Яни Чернохової.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона написала на Х.

Напередодні в інтервʼю словацькому радіо Пеллегріні сказав, що якщо після парламентських виборів у Чехії зміниться уряд і прем'єром стане Бабіш, політичні відносини між обома країнами значно покращаться.

"Припиніть боягузливо приховувати свою підтримку чеській опозиції за привабливою риторикою про "поліпшення відносин між Чеською Республікою та Словаччиною", – прокоментувала Чернохова.

"Те, що чеський уряд не співпрацює зі словацьким у підлещуванні Кремлю і не грає на фальшивій псевдопатріотичній струні, ще не означає, що ми не підтримуємо стандартні робочі відносини зі своїми словацькими колегами і не допомагаємо один одному там, де це потрібно", – додала вона.

Глава чеського Міноборони назвала "дещо лицемірним" використання теми нібито поганих відносин між Прагою і Братиславою для "втручання в чеську передвиборчу боротьбу".

Вибори депутатів до нижньої палати парламенту Чеської Республіки відбудуться 3 і 4 жовтня. В опитуваннях партія ANO експрем’єра Андрея Бабіша лідирує у рейтингах.

