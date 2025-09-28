В Чехии резко ответили президенту Словакии, который косвенно поддержал чешскую оппозицию

Заявление словацкого президента Петра Пеллегрини о возможном улучшении взаимных отношений, если чешским премьером станет лидер оппозиционного движения ANO Андрей Бабиш, вызвало возмущение министра обороны Чехии Яны Черноховой.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она написала на Х.

Накануне в интервью словацкому радио Пеллегрини сказал, что если после парламентских выборов в Чехии сменится правительство и премьером станет Бабиш, политические отношения между обеими странами значительно улучшатся.

"Прекратите трусливо скрывать свою поддержку чешской оппозиции за привлекательной риторикой об "улучшении отношений между Чешской Республикой и Словакией", – прокомментировала Чернохова.

"То, что чешское правительство не сотрудничает со словацким в подхалимаже перед Кремлем и не играет на фальшивой псевдопатриотической струне, еще не означает, что мы не поддерживаем стандартные рабочие отношения со своими словацкими коллегами и не помогаем друг другу там, где это нужно", – добавила она.

Глава чешского Минобороны назвала "несколько лицемерным" использование темы якобы плохих отношений между Прагой и Братиславой для "вмешательства в чешскую предвыборную борьбу".

Выборы депутатов в нижнюю палату парламента Чешской Республики состоятся 3 и 4 октября. В опросах партия ANO экс-премьера Андрея Бабиша лидирует в рейтингах.

