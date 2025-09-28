У Словаччині припустили, що цього року не витратять 2% ВВП на оборону

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк сказав, що його відомство, ймовірно, матиме проблеми з дотриманням зобов'язання щодо витрат у розмірі 2% ВВП.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SITA, про це він сказав в ефірі телеканалу JOJ 24.

За словами Каліняка, для словацького уряду і його відомства зокрема пріоритетом є консолідація – оптимізація державних витрат, спричинена проблемами в економіці.

"Міністерство оборони цього року внесло сотні мільйонів у економію, наступного року це будуть десятки мільйонів. Ми також звільняли працівників і, безумовно, будемо підвищувати ефективність нашої роботи", – сказав він.

Глава Міноборони Словаччини нагадав, що його відомство допомагає з будівництвом лікарень "завдяки тим заощадженням, які ми зробили".

У червні прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна має залишити за собою право вирішувати, як швидко збільшувати видатки на досягнення нових цілей НАТО на 2035 рік.

Тоді ж Фіцо запустив у публічний простір ідею виходу з Північноатлантичного Альянсу.