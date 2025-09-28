В Словакии предположили, что в этом году не потратят 2% ВВП на оборону

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк сказал, что его ведомство, вероятно, будет иметь проблемы с соблюдением обязательства по расходам в размере 2% ВВП.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SITA, об этом он сказал в эфире телеканала JOJ 24.

По словам Калиняка, для словацкого правительства и его ведомства в частности приоритетом является консолидация – оптимизация государственных расходов, вызванная проблемами в экономике.

"Министерство обороны в этом году внесло сотни миллионов в экономию, в следующем году это будут десятки миллионов. Мы также увольняли работников и, безусловно, будем повышать эффективность нашей работы", – сказал он.

Глава Минобороны Словакии напомнил, что его ведомство помогает со строительством больниц "благодаря тем сбережениям, которые мы сделали".

В июне премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна должна оставить за собой право решать, как быстро увеличивать расходы на достижение новых целей НАТО на 2035 год.

Тогда же Фицо запустил в публичное пространство идею выхода из Североатлантического альянса.