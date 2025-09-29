Уряд Угорщини заборонив низку українських медіа, в тому числі "ЄвроПравду"
Угорський уряд вирішив заборонити низку українських видань – серед них і "Європейську правду".
Про це повідомив у понеділок у Facebook керівник апарату Офісу прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуяш, передає "Європейська правда".
У середині вересня Україна заборонила кілька іноземних газет, у тому числі угорські Origo і Demokrata, на підставі того, що ці сайти регулярно поширюють російську пропаганду.
За словами Гуяша, Україна була стурбована тим, що ці газети "наважилися критично писати про політику санкцій проти росіян і збройну підтримку України", а також тим, що вони зображували ЄС і НАТО як фрагментовані і неефективні організації.
"Дотримуючись принципу взаємності, Угорщина сьогодні запроваджує дзеркальні заходи проти українських новинних порталів, тому вони не будуть доступні в Угорщині", – написав міністр.
"Не думаю, що багато хто читає "Українську правду" або навіть хоче її читати. Однак суверенна країна повинна дати пропорційну відповідь на абсолютно необґрунтовану атаку", – написав він. Згідно з дописом Гуяша, до заборонених українських медіа належать:
- tsn.ua
- oboz.ua
- anons-zak.com.ua
- ungvar.uz.ua
- zakarpattya.net.ua
- pravda.com.ua
- hromadske.ua
- nv.ua
- lb.ua
- insiderinfo.com.ua
- uaonline.com.ua
- eurointegration.com.ua
Угорський портал Telex нагадує, що Росія вже вживала подібних заходів раніше, наприклад, минулого року вона заборонила портал 444.hu, що зробило його єдиним угорським медіапродуктом, забороненим в країні.
Минулого року Гергей Гуяш заявив, що "я не схвалював би, якби 444 був десь заборонений". Пресслужба прем'єр-міністра Угорщини, побоюючись російських заходів у відповідь, вважала за краще не реагувати на цю заборону. Схоже, що це занепокоєння не виникло в реакції на українське рішення.
На виборах в Угорщині, запланованих на квітень 2026 року, угорський премʼєр постане перед найбільшим викликом своїй 15-річній владі.
Колишній учасник політичного кола Орбана, Петер Мадяр очолює партію, що має шанси вперше з 2010 року перемогти "Фідес" на парламентських виборах.