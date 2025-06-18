В Угорщині опозиція нарощує відрив від партії Орбана в опитуванні

Найбільша опозиційна партія Угорщини "Тиса" вирвалася вперед на 15 процентних пунктів, випередивши керівну партію прем'єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" в опитуванні.

Як повідомляє "Європейська правда", опитування, проведене компанією Median, наводить HVG.

За даними опитування, серед виборців, які визначилися з вибором, "Тиса" набирає 51%, тоді як за "Фідес" готові проголосувати 36%.

У березневому опитуванні від тієї ж компанії "Фідес" випереджала "Тису" на дев’ять процентних пунктів.

Інше опитування показало, що угорське суспільство кардинально розділилося у поглядах на 15-річне перебування прем’єр-міністра Віктора Орбана при владі.

Наступні чергові парламентські вибори в Угорщині відбудуться не раніше 2026 року.

Детальніше про це читайте у статтях "ЄвроПравди": Орбан без правил і Український план Орбана.