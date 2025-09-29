Правительство Венгрии запретило ряд украинских медиа, в том числе "ЕвроПравду"

Венгерское правительство решило запретить ряд украинских изданий – среди них и "Европейскую правду".

Об этом сообщил в понедельник в Facebook руководитель аппарата Офиса премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, передает "Европейская правда".

В середине сентября Украина запретила несколько иностранных газет, в том числе венгерские Origo и Demokrata, на основании того, что эти сайты регулярно распространяют российскую пропаганду.

По словам Гуйяша, Украина была обеспокоена тем, что эти газеты "осмелились критически писать о политике санкций против россиян и вооруженной поддержке Украины", а также тем, что они изображали ЕС и НАТО как фрагментированные и неэффективные организации.

"Следуя принципу взаимности, Венгрия сегодня вводит зеркальные меры против украинских новостных порталов, поэтому они не будут доступны в Венгрии" – написал министр.

"Не думаю, что многие читают "Украинскую правду" или даже хотят ее читать. Однако суверенная страна должна дать пропорциональный ответ на абсолютно необоснованную атаку", – написал он. Согласно посту Гуйяша, к запрещенным украинским медиа относятся следующие:

tsn.ua

oboz.ua

anons-zak.com.ua

ungvar.uz.ua

zakarpattya.net.ua

pravda.com.ua

hromadske.ua

nv.ua

lb.ua

insiderinfo.com.ua

uaonline.com.ua

eurointegration.com.ua

Венгерский портал Telex напоминает, что Россия уже принимала подобные меры ранее, например, в прошлом году она запретила портал 444.hu, что сделало его единственным венгерским медиапродуктом, запрещенным в стране.

В прошлом году Гергей Гуяш заявил, что "я не одобрял бы, если бы 444 был где-то запрещен". Пресс-служба премьер-министра Венгрии, опасаясь ответных российских мер, предпочла не реагировать на этот запрет. Похоже, что это беспокойство не возникло в реакции на украинское решение.

На выборах в Венгрии, запланированных на апрель 2026 года, венгерский премьер предстанет перед самым большим вызовом своей 15-летней власти.

Бывший участник политического окружения Орбана, Петер Мадяр возглавляет партию, которая имеет шансы впервые с 2010 года победить "Фидес" на парламентских выборах.