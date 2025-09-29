Визволений з полону журналіст Буткевич здобув правозахисну премію ПАРЄ

Тринадцята премія імені Вацлава Гавела з прав людини від Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) була присуджена українському журналісту та правозахиснику Максиму Буткевичу.

Як пише "Європейська правда", про це в понеділок повідомила пресслужба Ради Європи.

Премію імені Вацлава Гавела вручили Максиму Буткевичу на спеціальній церемонії в день відкриття осінньої пленарної сесії ПАРЄ у Страсбурзі.

У своєму виступі в ПАРЄ Буткевич сказав, що присвячує отриману премію українським військовополоненим і цивільним, яких незаконно утримує Росія, а також усім колегам-журналістам, позбавленим свободи в авторитарних режимах.

Фото: ПАРЄ

"Україна захищає не тільки свою територіальну цілісність, а й основоположні цінності. Наша співпраця, наша свобода і наше прагнення жити у взаємній повазі, з гідністю і без страху ґрунтуються на цих цінностях", – сказав він.

Максим Буткевич – співзасновником Центру прав людини ZMINA та "Громадського радіо". На початку 2022 року він добровільно вступив до лав Збройних Сил України, після чого потрапив у полон і був звільнений у межах обміну полонених у жовтні 2024 року.

Двома фіналістами премії імені Вацлава Гавела 2025 року стали грузинська журналістка Мзія Амаглобелі та азербайджанський журналіст Улві Гасанлі, обоє наразі утримуються під вартою у своїх країнах.

Премія імені Вацлава Гавела з прав людини присуджується щороку та включає 60 тисяч євро, пам’ятний приз і диплом.

У 2022 році премію присудили російському опозиціонеру Владіміру Кара-Мурзі, а у 2021 році – представниці білоруської опозиції Марії Колесниковій.