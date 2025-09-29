Освобожденный из плена журналист Буткевич получил правозащитную премию ПАСЕ
Тринадцатая премия имени Вацлава Гавела по правам человека от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) была присуждена украинскому журналисту и правозащитнику Максиму Буткевичу.
Как пишет "Европейская правда", об этом в понедельник сообщила пресс-служба Совета Европы.
Премию имени Вацлава Гавела вручили Максиму Буткевичу на специальной церемонии в день открытия осенней пленарной сессии ПАСЕ в Страсбурге.
В своем выступлении в ПАСЕ Буткевич сказал, что посвящает полученную премию украинским военнопленным и гражданским, которых незаконно удерживает Россия, а также всем коллегам-журналистам, лишенным свободы в авторитарных режимах.
"Украина защищает не только свою территориальную целостность, но и основополагающие ценности. Наше сотрудничество, наша свобода и наше стремление жить во взаимном уважении, с достоинством и без страха основываются на этих ценностях", – сказал он.
Максим Буткевич – соучредитель Центра прав человека ZMINA и "Громадського радіо". В начале 2022 года он добровольно вступил в ряды Вооруженных Сил Украины, после чего попал в плен и был освобожден в рамках обмена пленных в октябре 2024 года.
Двумя финалистами премии имени Вацлава Гавела 2025 года стали грузинская журналистка Мзия Амаглобели и азербайджанский журналист Улви Гасанли, оба сейчас содержатся под стражей в своих странах.
Премия имени Вацлава Гавела по правам человека присуждается ежегодно и включает 60 тысяч евро, памятный приз и диплом.
В 2022 году премию присудили российскому оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе, а в 2021 году – представительнице белорусской оппозиции Марии Колесниковой.