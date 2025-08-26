Визволений з полону журналіст Буткевич номінований на правозахисну премію ПАРЄ

Український журналіст Максим Буткевич увійшов в трійку номінантів на премію імені Вацлава Гавела з прав людини від Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Про це "Європейській правді" повідомили в пресслужбі ПАРЄ.

Журналіст Буткевич, що був в російському полоні, став одним з трьох номінантів премії Вацлава Гавела від ПАРЄ.

"Відбіркова комісія премії імені Вацлава Гавела з прав людини, яка відзначає видатні дії громадянського суспільства на захист прав людини в Європі та за її межами, сьогодні оголосила короткий список на Премію 2025 року", – повідомили в ПАРЄ.

Комісія, що складається з незалежних діячів зі світу прав людини, та очолюється Президентом парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Теодоросом Русопулосом – вирішила включити до короткого списку таких трьох номінантів:

Мзія Амаглобелі, Грузія – грузинська опозиційна журналістка, заарештована у 2025 році під час мітингу в Батумі, засуджена до двох років позбавлення волі. Максим Буткевич, Україна – український журналіст та доброволець, який два роки перебував у російському полоні, був звільнений у рамках обміну полоненими в жовтні 2024 року. Улві Гасанлі, Азербайджан – азербайджанський опозиційний журналіст, у 2025 році засуджений до дев’яти років ув’язнення; нині утримується в суворих умовах у віддаленій в’язниці.

Переможець премії Вацлава Гавела 2025 року буде оголошений під час відкриття осінньої пленарної сесії ПАРЄ у Страсбурзі 29 вересня.

Премія імені Вацлава Гавела з прав людини присуджується щороку та включає 60 тисяч євро, пам’ятний приз і диплом.

У 2022 році премію присудили російському опозиціонеру Владіміру Кара-Мурзі, а у 2021 році – представниці білоруської опозиції Марії Колесниковій.