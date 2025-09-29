МЗС Естонії застерегло від поїздок до Білорусі

Міністерство закордонних справ Естонії застерегло від поїздок до Білорусі через випадки опитування і затримання в Білорусі естонських громадян, а також труднощі з отриманням консульської допомоги.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

"Було досить багато випадків і на кордоні, і всередині Білорусі, коли з нашими громадянами вступали в контакт, їх опитували або затримували, як і громадян інших країн ЄС. Під час перебування там ситуація може стати вкрай неприємною для наших громадян", – сказала дипломат естонського МЗС Ангела Саар-Рааман.

Вона додала, що при виникненні проблем у Білорусі може бути важко отримати допомогу естонського консула. "З 20 травня 2024 року в естонській дипмісії в Білорусі немає дипломата, і білоруського дипломата в Естонії теж немає. У нас також немає в Білорусі консула. Під час поїздки в Білорусь слід враховувати, що надання консульської допомоги може зайняти набагато більше часу, ніж зазвичай, або взагалі бути неможливим", – сказала Саар-Рааман.

Проте квитки на автобуси з Таллінна до Мінська, як і раніше, можна придбати, і видача гуманітарних віз триває.

Польща нещодавно на два тижні закривала кордон із Білоруссю під час російсько-білоруських навчань "Запад", а наприкінці минулого тижня польське посольство в Мінську закликало польських громадян негайно виїхати з країни через погіршення ситуації з безпекою, оскільки в разі закриття кордонів або інших непередбачених обставин евакуація з Білорусі може виявитися неможливою.