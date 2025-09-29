МИД Эстонии предостерег от поездок в Беларусь

Министерство иностранных дел Эстонии предостерегло от поездок в Беларусь из-за случаев опроса и задержания в Беларуси эстонских граждан, а также трудностей с получением консульской помощи.

"Было достаточно много случаев и на границе, и внутри Беларуси, когда с нашими гражданами вступали в контакт, их опрашивали или задерживали, как и граждан других стран ЕС. Во время пребывания там ситуация может стать крайне неприятной для наших граждан", – сказала дипломат эстонского МИД Ангела Саар-Рааман.

Она добавила, что при возникновении проблем в Беларуси может быть трудно получить помощь эстонского консула. "С 20 мая 2024 года в эстонской дипмиссии в Беларуси нет дипломата, и белорусского дипломата в Эстонии тоже нет. У нас также нет в Беларуси консула. Во время поездки в Беларусь следует учитывать, что предоставление консульской помощи может занять гораздо больше времени, чем обычно, или вообще быть невозможным", – сказала Саар-Рааман.

Однако билеты на автобусы из Таллинна в Минск по-прежнему можно приобрести, и выдача гуманитарных виз продолжается.

Польша недавно на две недели закрывала границу с Беларусью во время российско-белорусских учений "Запад", а в конце прошлой недели польское посольство в Минске призвало польских граждан немедленно выехать из страны из-за ухудшения ситуации с безопасностью, поскольку в случае закрытия границ или других непредвиденных обстоятельств эвакуация из Беларуси может оказаться невозможной.