Туск анонсував відкриття кордону Польщі з Білоруссю

Польський премʼєр-міністр Дональд Туск сказав у вівторок, що Польща цього тижня відновить роботу пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю, які були закриті через військові навчання "Запад-2025".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Під час відкриття засідання Сейму у вівторок Туск сказав, що спільно з міністром внутрішніх справ Польщі ухвалив рішення про "повторне відкриття прикордонних переходів" на кордоні з Білоруссю.

"Ті, що були закриті у зв'язку з маневрами "Запад" і, що зрозуміло, зі зростанням загрози та політичної нестабільності і фактичної ситуації на наших кордонах, у нашому регіоні", – додав він.

За словами премʼєра Польщі, рішення набуде чинності опівночі в четвер, 25 вересня.

З 12 вересня всі переходи на кордоні Польщі з Білоруссю залишалися закритими. Припинення прикордонного руху діяло в обох напрямках – виїзду з Польщі до Білорусі та навпаки.

Ще нещодавно у польському уряді казали, що завершення військових навчань "Запад-2025" не означало автоматичного відкриття кордону.