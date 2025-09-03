До Києва прибув міністр оборони Британії

Міністр оборони Великої Британії Джо Гілі у середу, 3 вересня, прибув з візитом до України.

Про це в Х повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль, інформує "Європейська правда".

Шмигаль зустрічав свого британського колегу на залізничному вокзалі у Києві.

За його словами, в ході переговорів вони із Гілі скоординують "ключові питання майбутнього засідання Контактної групи з питань оборони України", яке збереться у Лондоні.

"Ми готуємо важливі двосторонні рішення, які зміцнять оборонний потенціал наших країн", – додав Шмигаль.

🇺🇦🇬🇧 Glad to welcome UK Defence Secretary @JohnHealey_MP to Ukraine.

During our meeting, we will coordinate the key issues of the upcoming #UDCG meeting in London and joint defense projects. We are preparing important bilateral decisions that will strengthen the defense…

Як повідомляли, наступне засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") заплановане на 9 вересня в Лондоні.

Формат "Рамштайн" був започаткований у березні 2022 року Сполученими Штатами як платформа координації військової допомоги Україні за участю понад 50 держав.

Попереднє, 29-те засідання Контактної групи з питань оборони України, відбулось в онлайновому форматі.

