До Києва прибув міністр оборони Британії

Новини — Середа, 3 вересня 2025, 10:30 — Ірина Кутєлєва

Міністр оборони Великої Британії Джо Гілі у середу, 3 вересня, прибув з візитом до України.

Про це в Х повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль, інформує "Європейська правда".

Шмигаль зустрічав свого британського колегу на залізничному вокзалі у Києві.

За його словами, в ході переговорів вони із Гілі скоординують "ключові питання майбутнього засідання Контактної групи з питань оборони України", яке збереться у Лондоні.

"Ми готуємо важливі двосторонні рішення, які зміцнять оборонний потенціал наших країн", – додав Шмигаль.

Як повідомляли, наступне засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") заплановане на 9 вересня в Лондоні.

Формат "Рамштайн" був започаткований у березні 2022 року Сполученими Штатами як платформа координації військової допомоги Україні за участю понад 50 держав.

Попереднє, 29-те засідання Контактної групи з питань оборони України, відбулось в онлайновому форматі.

Раніше повідомлялось, що Міністерство оборони України протягом липня та серпня отримало від IT-коаліції чергову поставку обладнання загальною вартістю 10 млн, яку профінансували Люксембург, Ірландія, Бельгія та Естонія.

