В Киев прибыл министр обороны Великобритании

Министр обороны Великобритании Джо Хили в среду, 3 сентября, прибыл с визитом в Украину.

Об этом в Х сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, информирует "Европейская правда".

Шмыгаль встречал своего британского коллегу на железнодорожном вокзале в Киеве.

По его словам, в ходе переговоров они с Хили скоординируют "ключевые вопросы предстоящего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины", которое соберется в Лондоне.

"Мы готовим важные двусторонние решения, которые укрепят оборонный потенциал наших стран", – добавил Шмыгаль.

🇺🇦🇬🇧 Glad to welcome UK Defence Secretary @JohnHealey_MP to Ukraine.

During our meeting, we will coordinate the key issues of the upcoming #UDCG meeting in London and joint defense projects. We are preparing important bilateral decisions that will strengthen the defense… pic.twitter.com/QZRLH7b7Ze – Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) September 3, 2025

Как сообщалось, следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") запланировано на 9 сентября в Лондоне.

Формат "Рамштайн" был создан в марте 2022 года Соединенными Штатами как платформа координации военной помощи Украине с участием более 50 государств.

Предыдущее, 29-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины состоялось в онлайн-формате.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины в течение июля и августа получило от IT-коалиции очередную поставку оборудования общей стоимостью 10 млн, которую профинансировали Люксембург, Ирландия, Бельгия и Эстония.