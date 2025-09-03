Зеленський відвідає Копенгаген для зустрічі з лідерами Північної Європи і Балтії

Президент України Володимир Зеленський прямує до Копенгагена на саміт з лідерами країн Північної Європи і Балтії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо із заяв офісу прем’єрки Данії та самого Зеленського.

Офіс данської прем’єрки Метте Фредеріксен повідомив, що її зустріч із Зеленським 3 вересня має відбутися у палаці Марієнборг. Туди ж прибудуть лідери країн Північної Європи та Балтії.

Зеленський у своєму X повідомив, що зустріч почнеться "за кілька годин". Вочевидь, одразу після того він вилетить до Франції.

"Готуємо відчутне посилення для України. Сьогодні ввечері – двосторонній формат у Франції, координуємо наші зусилля. Готуємо також формат коаліції рішучих і нові кроки у відносинах із Євросоюзом та США. Дякую всім, хто допомагає. На кожен російський удар потрібна реальна відповідь", – написав президент.

Нагадаємо, Данія у цьому півріччі є головуючою країною у Раді ЄС, відтак має більший вплив у питаннях євроінтеграції України. Напередодні європосадовці обговорили у Копенгагені поступ країн-кандидатів у переговорах про членство в умовах блокування однією з держав.

Як анонсували раніше, президент Франції Емманюель Макрон проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі увечері 3 вересня, перед засіданням "коаліції рішучих" 4 вересня.