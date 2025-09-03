Зеленский посетит Копенгаген для встречи с лидерами Северной Европы и Балтии

Президент Украины Владимир Зеленский направляется в Копенгаген на саммит с лидерами стран Северной Европы и Балтии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно из заявлений офиса премьера Дании и самого Зеленского.

Офис датского премьера Метте Фредериксен сообщил, что ее встреча с Зеленским 3 сентября должна состояться во дворце Мариенборг. Туда же прибудут лидеры стран Северной Европы и Балтии.

Зеленский в своем X сообщил, что встреча начнется "через несколько часов". Очевидно, сразу после этого он вылетит во Францию.

"Готовим ощутимое усиление для Украины. Сегодня вечером – двусторонний формат во Франции, координируем наши усилия. Готовим также формат "коалиции решительных" и новые шаги в отношениях с Евросоюзом и США. Спасибо всем, кто помогает. На каждый российский удар нужен реальный ответ", – написал президент.

Как анонсировали ранее, президент Франции Эмманюэль Макрон проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже вечером 3 сентября, перед заседанием "коалиции решительных" 4 сентября.