В ЄС обговорили поступ в переговорах про членство в умовах блокування однією з держав

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що на неформальній зустрічі міністрів у європейських справах у Копенгагені йшлося про шляхи просування в переговорах про членство попри двосторонні занепокоєння деяких держав.

Про це вона сказала на пресконференції в Копенгагені, повідомляє "Європейська правда".

"Ми сьогодні також обговорили шляхи просування в переговорах про членство попри двосторонні занепокоєння деяких держав-членів з дотриманням переговорної рамки", – сказала Кос.

"Прерогатива тут належить Раді ЄС. Єврокомісія вже спростила певні кроки у переговорах про вступ в межах відповідної методології, але Комісія відкрита до подальших покращень у цій сфері", – додала вона.

Кос нагадала, що у випадку України і Молдови завершується скринінг перед відкриттям всіх шести кластерів переговорів про членство.

"Обидві країни зробили свою домашню роботу і обидві країни готові розпочати переговори за кластером один", – підкреслила вона.

Нагадаємо, Литва закликає столиці країн Європейського Союзу вжити "рішучих заходів", щоб зробити заявку України на членство в ЄС "реальною і незворотною".

Пропозиція Литви передбачає початок переговорів з Україною та Молдовою на технічному рівні без Угорщини, якщо 26 держав-членів погодяться. Офіційне схвалення може бути надане пізніше, якщо Будапешт змінить свою позицію або уряд.

Угорщина вихідними повторила, що не погодиться на відкриття першого кластера переговорів про вступ України в ЄС.