Макрон зустрінеться з Зеленським 3 вересня в Парижі перед засіданням коаліції рішучих

Президент Франції Емманюель Макрон проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським в Парижі увечері у середу, 3 вересня, перед засіданням "коаліції рішучих", яке відбудеться 4 вересня.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив посадовець з Єлисейського палацу, який побажав лишитися анонімним.

Зеленський приїде в Париж увечері 3 вересня для зустрічі з Макроном напередодні засідання "коаліції рішучих".

"Президент Макрон зустрінеться з президентом Зеленським завтра ввечері в Парижі, перед зустріччю з усіма нашими партнерами", – повідомив співрозмовник "ЄвроПравди".

Він нагадав, що зустріч "коаліції рішучих" 4 вересня у Парижі відбувається за ініціативою України.

За словами французького посадовця, мета зустрічі – "передати меседж, що ми, держави, які готові й спроможні надати Україні гарантії безпеки, завершили технічну роботу, яку проводили начальники генеральних штабів та міністри оборони".

"Сьогодні ми готові надати ці гарантії безпеки", – підкреслив він.

Співрозмовник "Європейської правди" також уточнив, що необхідна підтримка чи посилення тиску на Росію з кінцевою метою – "домогтися припинення вогню".

Як повідомляла "Європейська правда", 4 вересня відбудеться засідання "коаліції рішучих" у гібридному форматі під головуванням президента Франції Емманюеля Макрона та прем’єр-міністра Британії Кіра Стармера.

Неофіційні джерела зазначали, що український президент Володимир Зеленський доєднається до зустрічі.

Своєю чергою, президент Литви Гітанас Науседа закликав "коаліцію рішучих" розпочати планування конкретної роботи щодо можливого відправлення миротворців до України.