Зеленський прибув до Данії

Президент України Володимир Зеленський 3 вересня прибув до Данії з візитом на саміт з лідерами країн Північної Європи і Балтії.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, у Зеленського в ході візиту заплановані переговори з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Також він візьме участь у саміті з лідерами країн Північної Європи та Балтії.

За інформацією DR, Зеленський вертольотом прилетів до резиденції данської прем’єрки, де його зустріла Фредеріксен.

Ritzau

Нагадаємо, Данія у цьому півріччі головує у Раді ЄС, відтак має більший вплив у питаннях євроінтеграції України. Напередодні європосадовці обговорили у Копенгагені поступ країн-кандидатів у переговорах про членство в умовах блокування однією з держав.

Як анонсували раніше, президент Франції Емманюель Макрон проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі увечері 3 вересня, перед засіданням "коаліції рішучих" 4 вересня.