Зеленский прибыл в Данию
Новости — Среда, 3 сентября 2025, 12:35 —
Президент Украины Владимир Зеленский 3 сентября прибыл в Данию с визитом на саммит с лидерами стран Северной Европы и Балтии.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Как указано, у Зеленского в ходе визита запланированы переговоры с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
Также он примет участие в саммите с лидерами стран Северной Европы и Балтии.
По информации DR, Зеленский вертолетом прилетел в резиденцию датского премьера, где его встретила Фредериксен.
Напомним, Дания в этом полугодии председательствует в Совете ЕС, поэтому имеет большее влияние в вопросах евроинтеграции Украины. Накануне еврочиновники обсудили в Копенгагене прогресс стран-кандидатов в переговорах о членстве в условиях блокирования одним из государств.
Как анонсировали ранее, президент Франции Эмманюэль Макрон проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже вечером 3 сентября, перед заседанием "коалиции решительных" 4 сентября.