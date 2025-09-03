Зеленский прибыл в Данию

Президент Украины Владимир Зеленский 3 сентября прибыл в Данию с визитом на саммит с лидерами стран Северной Европы и Балтии.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как указано, у Зеленского в ходе визита запланированы переговоры с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Также он примет участие в саммите с лидерами стран Северной Европы и Балтии.

По информации DR, Зеленский вертолетом прилетел в резиденцию датского премьера, где его встретила Фредериксен.

Ritzau

Напомним, Дания в этом полугодии председательствует в Совете ЕС, поэтому имеет большее влияние в вопросах евроинтеграции Украины. Накануне еврочиновники обсудили в Копенгагене прогресс стран-кандидатов в переговорах о членстве в условиях блокирования одним из государств.

Как анонсировали ранее, президент Франции Эмманюэль Макрон проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже вечером 3 сентября, перед заседанием "коалиции решительных" 4 сентября.