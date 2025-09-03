Рютте сподівається, що зустріч "коаліції рішучих" прояснить план щодо гарантій безпеки

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив очікування в середу, 3 вересня, що на саміті "коаліції рішучих" наступного дня або незабаром після нього можна буде отримати чіткі відповіді щодо того, які гарантії безпеки Європа може запропонувати Києву.

Про це він сказав під час пресконференції з президентом Естонії Аларом Карісом, пише "Європейська правда".

Рютте очікує "завтра або незабаром" отримати "ясність щодо того, що ми можемо зробити колективно" щодо безпекових гарантій для України.

"Це означає, що ми можемо ще інтенсивніше взаємодіяти, в тому числі з американською стороною, щоб з'ясувати, що вони хочуть зробити в плані своєї участі в гарантіях безпеки. Щоб ми колективно вирішили це питання", – сказав він.

Також він запевнив, що будь-які ресурси, виділені на гарантії безпеки України, не послаблять оборону західного військового альянсу проти Росії на його східному фланзі.

"Ми маємо запобігти надмірному розпорошенню наших ресурсів, а це означає, що ми завжди маємо зважати на те, який вплив це матиме на плани НАТО (з оборони)", – наголосив Рютте.

Нагадаємо, найближча зустріч "коаліції рішучих" запланована на 4 вересня у Парижі. Президент України особисто буде присутній на ній, а напередодні проведе переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Президент Литви Гітанас Науседа закликав "коаліцію рішучих" розпочати планування конкретної роботи щодо можливого відправлення миротворців до України.