Рютте надеется, что встреча "коалиции решительных" прояснит план по гарантиям безопасности

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил ожидание в среду, 3 сентября, что на саммите "коалиции решительных" на следующий день или вскоре после него можно будет получить четкие ответы относительно того, какие гарантии безопасности Европа может предложить Киеву.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карисом, пишет "Европейская правда".

Рютте ожидает "завтра или вскоре" получить "ясность относительно того, что мы можем сделать коллективно" относительно гарантий безопасности для Украины.

"Это означает, что мы можем еще интенсивнее взаимодействовать, в том числе с американской стороной, чтобы выяснить, что они хотят сделать в плане своего участия в гарантиях безопасности. Чтобы мы коллективно решили этот вопрос", – сказал он.

Также он заверил, что любые ресурсы, выделенные на гарантии безопасности Украины, не ослабят оборону западного военного альянса против России на его восточном фланге.

"Мы должны предотвратить чрезмерное распыление наших ресурсов, а это означает, что мы всегда должны учитывать то, какое влияние это окажет на планы НАТО (по обороне)", – подчеркнул Рютте.

Напомним, ближайшая встреча "коалиции решительных" запланирована на 4 сентября в Париже. Президент Украины лично будет присутствовать на ней, а накануне проведет переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал "коалицию решительных" начать планирование конкретной работы по возможной отправке миротворцев в Украину.