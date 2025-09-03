У Кремлі образилися на Мерца, який назвав Путіна воєнним злочинцем

У Кремлі заявили, що після "нехороших заяв" канцлера Німеччини Фрідріха Мерца Росію не цікавить його думка про місце для потенційної зустрічі лідерів України і РФ.

Як повідомляє "Интерфакс", пише "Європейська правда", про це сказав речник Кремля Дмітрій Пєсков.

Пєсков коментував слова канцлера Німеччини про те, що Швейцарія могла би бути вдалим місцем для проведення перемовин РФ і України на найвищому рівні.

"Мерц останнім часом допускав дуже багато нехороших заяв. Тож навряд чи його думку зараз можна брати до уваги", – сказав Пєсков.

Нагадаємо, у вівторок Фрідріх Мерц назвав очільника Кремля "ймовірно, найсерйознішим воєнним злочинцем нашого часу" та наголосив, що "не бачить причин будь-коли вірити Путіну".

Також він висловив думку, що з Росією не вийде вести конструктивні перемовини про мир, доки вона має ресурси для ведення війни.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон після критики з Москви сказав, що вважає виправданими свої слова на адресу Путіна, якого назвав "хижаком" і "людожером".