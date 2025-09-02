Мерц пропонує Женеву як місце саміту Путін-Зеленський

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пропонує Женеву як місце проведення переговорів між лідерами Росії та України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Він рекомендуватиме швейцарське місто як місце проведення такого саміту на конференції "коаліції рішучих" в четвер, заявив Мерц після зустрічі з президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер у Берліні.

Вона висловила готовність до проведення такої зустрічі.

Раніше цього дня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його український колега Володимир Зеленський та кремлівський правитель Владімір Путін "ще не готові" до особистої зустрічі.

За даними ЗМІ, президент США Дональд Трамп має намір залишити Росії та Україні організовувати зустріч між їхніми лідерами, і тим самим поки що відсторониться від переговорів.

Зеленський під час спілкування зі ЗМІ 29 серпня нагадав, що у понеділок сплинуть "пару тижнів", які Трамп дав Москві на наступні кроки у рамках перемовин, зокрема організацію двосторонньої зустрічі з Україною, перш ніж повернутись до ідеї санкцій.