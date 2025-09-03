В Кремле обиделись на Мерца, который назвал Путина военным преступником

В Кремле заявили, что после "нехороших заявлений" канцлера Германии Фридриха Мерца Россию не интересует его мнение о месте для потенциальной встречи лидеров Украины и РФ.

Как сообщает "Интерфакс", пишет "Европейская правда", об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков.

Песков комментировал слова канцлера Германии о том, что Швейцария могла бы быть удачным местом для проведения переговоров РФ и Украины на высшем уровне.

"Мерц допустил в последние часы очень много нехороших заявлений. Поэтому вряд ли его мнение в настоящий момент можно принимать во внимание", – сказал Песков.

Напомним, во вторник Фридрих Мерц назвал главу Кремля "вероятно, самым серьезным военным преступником нашего времени" и подчеркнул, что "не видит причин когда-либо верить Путину".

Также он высказал мнение, что с Россией не получится вести конструктивные переговоры о мире, пока она имеет ресурсы для ведения войны.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон после критики из Москвы сказал, что считает оправданными свои слова в адрес Путина, которого назвал "хищником" и "людоедом".