В Англії хочуть заборонити продаж енергетиків дітям до 16 років

Британський уряд пропонує ухвалити закон, який заборонить продаж енергетичних напоїв дітям віком до 16 років в Англії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Пропозиція уряду Британії передбачає заборону на продаж енергетиків у магазинах, ресторанах, кафе, торгових автоматах та в інтернеті.

Такий крок пояснюють зависоким вмістом кофеїну в цих напоях, який призводить до проблем зі здоровʼям у неповнолітніх – зокрема головного болю і порушень сну, а також ожиріння та карієсу.

За оцінками британського уряду, до третини дітей у країні щотижня вживають енергетики.

Міністр охорони здоровʼя Британії Вес Стрітінг в ефірі BBC заявив, що заборону планують запровадити "значно раніше" кінця терміну повноважень чинного парламенту.

Це не перша спроба обмежити продаж енергетиків у Британії: попередній консервативний уряд відмовився від цього кроку у 2022 році, заявивши, що споживання має бути особистим вибором.

У Британії останніми роками неодноразово з'являлися ініціативи для боротьби з ожирінням як обмеження для реклами шкідливої їжі та акційних пропозицій на зразок "3 за ціною 2" у магазинах.

Минулого року в Румунії остаточно затвердили закон про заборону продажу енергетиків неповнолітнім.