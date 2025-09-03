В Англии хотят запретить продажу энергетиков детям до 16 лет

Британское правительство предлагает принять закон, который запретит продажу энергетических напитков детям в возрасте до 16 лет в Англии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Предложение правительства Великобритании предусматривает запрет на продажу энергетиков в магазинах, ресторанах, кафе, торговых автоматах и в интернете.

Такой шаг объясняют слишком высоким содержанием кофеина в этих напитках, который приводит к проблемам со здоровьем у несовершеннолетних – в частности, головной боли и нарушениям сна, а также ожирению и кариесу.

По оценкам британского правительства, до трети детей в стране еженедельно употребляют энергетики.

Министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг в эфире BBC заявил, что запрет планируют ввести "значительно раньше" окончания срока полномочий действующего парламента.

Это не первая попытка ограничить продажу энергетиков в Великобритании: предыдущее консервативное правительство отказалось от этого шага в 2022 году, заявив, что потребление должно быть личным выбором.

В Великобритании в последние годы неоднократно появлялись инициативы по борьбе с ожирением, такие как ограничения на рекламу вредной пищи и акционных предложений типа "3 по цене 2" в магазинах.

В прошлом году в Румынии окончательно утвердили закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним.