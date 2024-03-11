У Румунії заборонили продаж енергетиків неповнолітнім

У Румунії остаточно затвердили закон про заборону продажу енергетиків неповнолітнім.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Президент Румунії Клаус Йоганніс поставив підпис під поправками до законодавства, якими запроваджується заборона на продаж енергетичних напоїв неповнолітнім. Перед цим проєкт підтримали в обох палатах румунського парламенту у грудні 2023 і в лютому 2024 року.

Відповідно до закону, неповнолітнім особам не можна буде продавати чи пропонувати безоплатно напої, де різні вітаміни та мінерали поєднуються з двома чи більше речовинами-стимуляторами центральної нервової системи, як кофеїн, таурин, карнітин, гуарана тощо.

За порушення правил економічним операторам загрожує штраф до 30 тисяч леїв (6000 євро), а у разі повторних порушень можливе примусове призупинення роботи.

Нагадаємо, Данія готує обмеження продажу підліткам слабоалкогольних напоїв та підвищення цін на жувальний тютюн через його зростаючу популярність.

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у жовтні ініціював ухвалення жорсткого законодавства для боротьби з курінням, яке зрештою має заборонити продаж сигарет усім, хто народився 1 січня 2009 року або пізніше.