Ізраїль обурило рішення Бельгії визнати Палестину

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу в середу, 3 вересня, різко розкритикував слова бельгійського прем’єра Барта Де Вевера після того, як той оголосив про плани визнання Палестинської держави.

Його слова цитує Reuters, передає "Європейська правда".

У Нетаньягу назвали Вервера "слабким лідером, який прагне заспокоїти ісламський тероризм, пожертвувавши Ізраїлем", на наступний день після того, як Брюссель оголосив про наміри визнати Палестинську державу.

Офіційне представництво Ізраїлю заявило, що Вевер "хоче нагодувати терористичного крокодила, перш ніж той пожере Бельгію".

Нагадаємо, в останні місяці у ЄС загострилася критика на адресу Ізраїлю через гуманітарну катастрофу у секторі Гази та подальші плани ізраїльської влади. На тлі цього зросли заклики до визнання Палестини державою та санкцій проти Ізраїлю, але єдності у цих питаннях немає.

