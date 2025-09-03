Израиль возмутило решение Бельгии признать Палестину

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в среду, 3 сентября, резко раскритиковал слова бельгийского премьера Барта Де Вевера после того, как тот объявил о планах признания Палестинского государства.

Его слова цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

В Нетаньягу назвали Вервера "слабым лидером, который стремится успокоить исламский терроризм, пожертвовав Израилем", на следующий день после того, как Брюссель объявил о планах признания Палестинского государства.

Официальное представительство Израиля заявило, что Вевер "хочет накормить террористического крокодила, прежде чем тот пожрет Бельгию".

Напомним, в последние месяцы в ЕС обострилась критика в адрес Израиля из-за гуманитарной катастрофы в секторе Газа и дальнейших планов израильских властей. На фоне этого усилились призывы к признанию Палестины государством и санкциям против Израиля, но единства в этих вопросах нет.

