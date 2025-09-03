Міністр оборони Британії: Путін хоче показати, що він сильний, але він слабший, ніж будь-коли

Міністр оборони Британії Джон Гілі вважає ознакою слабкості лідера РФ Владіміра Путіна використання ним допомоги Китаю і Північної Кореї.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Києві, повідомляє "Європейська правда".

"Коли ви бачите Північну Корею, яка надає війська для підтримки Путіна на його лінії фронту, коли ви бачите Китай, який надає технології та життєво важливі компоненти, це говорить мені про те, що Путін благає про допомогу від інших. Це говорить мені про те, що Путін любить показувати, що він сильний, але він слабший, ніж будь-коли", – сказав Гілі.

Міністр нагадав, що РФ втратила більше мільйона людей, втратила більше 10000 танків і неброньованих машин, його Чорноморський флот "був принижений народом, який не має флоту".

"Він не досягнув жодної зі своїх стратегічних цілей. І це була війна, яку він думав виграти за 3 дні, і він все ще веде її завдяки мужності українців, 3 з половиною роки потому", – сказав Гілі.

За даними ЗМІ, лідер Росії Владімір Путін на зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом 15 серпня був не проти гарантій безпеки для України та називав Китай як одну з держав, що могла б надати такі гарантії.

Водночас президент Володимир Зеленський говорив, що не бачить Китай серед майбутніх гарантів безпеки.

Офіційний Китай також спростовував повідомлення ЗМІ про нібито готовність за певних умов узяти участь у місії з розгортання миротворчого контингенту в Україні.