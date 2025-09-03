Вучич поскаржився на "військовий союз" Албанії, Косова і Хорватії проти Сербії

Сербський президент Сербії Александар Вучич звинуватив Хорватію, Албанію та частково визнане Косово у створенні нібито військового союзу проти Сербії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

Під час візиту до Пекіна сербський президент заявив, що "Приштина, Загреб і Тирана не випадково утворили військовий союз".

"І вони зробили це не через Австрію, Угорщину чи Словенію, а через Сербію... Чому ви змушуєте нас вдавати, що ми дурніші, ніж ми є насправді? Ми не імбецили, які не розуміють, чому ви це зробили", – сказав Вучич журналістам.

Сербський лідер додав, що Сербія "нікого не чіпатиме", але зміцнює свою армію, щоб захистити свою територіальну цілісність.

"20 вересня у нас буде великий парад у Белграді, і ви побачите багато нового, ви будете здивовані, наскільки просунулася армія… Ми підняли її, як фенікса з попелу, і сьогодні вона є стримувальним фактором для будь-якого потенційного агресора", – сказав він.

Вучич не уточнив, про який "військовий союз" говорить, але "Балканський оглядач" припускає, що йшлось про Декларацію про співпрацю в оборонній сфері, яку Хорватія, Албанія та Косово підписали у березні.

У документі зазначено, що співпраця спрямована на стабільність і безпеку в Південно-Східній Європі, підтримку євроатлантичного шляху та зміцнення союзу трьох дружніх країн.

