Вучич пожаловался на "военный союз" Албании, Косово и Хорватии против Сербии

Сербский президент Сербии Александар Вучич обвинил Хорватию, Албанию и частично признанное Косово в создании якобы военного союза против Сербии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

Во время визита в Пекин сербский президент заявил, что "Приштина, Загреб и Тирана не случайно образовали военный союз".

"И они сделали это не из-за Австрии, Венгрии или Словении, а из-за Сербии... Почему вы заставляете нас притворяться, что мы глупее, чем мы есть на самом деле? Мы не имбецилы, которые не понимают, почему вы это сделали", – сказал Вучич журналистам.

Сербский лидер добавил, что Сербия "никого не тронет", но укрепляет свою армию, чтобы защитить свою территориальную целостность.

"20 сентября у нас будет большой парад в Белграде, и вы увидите много нового, вы будете удивлены, насколько продвинулась армия... Мы подняли ее, как феникс из пепла, и сегодня она является сдерживающим фактором для любого потенциального агрессора", – сказал он.

Вучич не уточнил, о каком "военном союзе" идет речь, но "Балканский обозреватель" предполагает, что речь шла о Декларации о сотрудничестве в оборонной сфере, которую Хорватия, Албания и Косово подписали в марте.

В документе указано, что сотрудничество направлено на стабильность и безопасность в Юго-Восточной Европе, поддержку евроатлантического пути и укрепление союза трех дружественных стран.

