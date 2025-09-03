Міністр оборони Британії підтвердив зустріч "Рамштайну" у Лондоні наступного тижня

Міністр оборони Британії Джон Гілі підтвердив, що наступна зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться наступного тижня у Лондоні.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами у Києві, повідомляє "Європейська правда".

Він нагадав, що Велика Британія разом з Німеччиною взяла на себе координацію зустрічей Контактної групи з питань оборони України.

"Наступного тижня в Лондоні відбудеться наше 30-те засідання. І ми зосередимо усі наші зусилля на наданні військової допомоги, необхідної Україні для продовження боротьби, і на виконанні зобов'язань, які країни НАТО взяли на себе на саміті НАТО", – сказав Гілі.

Раніше "Суспільне" повідомило, що тридцяте засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") заплановане на 9 вересня в Лондоні.

Попереднє, 29-те, засідання Контактної групи з питань оборони України, відбулось в онлайновому форматі.