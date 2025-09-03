Министр обороны Британии подтвердил встречу "Рамштайна" в Лондоне на следующей неделе

Министр обороны Великобритании Джон Гили подтвердил, что следующая встреча в формате "Рамштайн" состоится на следующей неделе в Лондоне.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Киеве, сообщает "Европейская правда".

Он напомнил, что Великобритания вместе с Германией взяла на себя координацию встреч Контактной группы по вопросам обороны Украины.

"На следующей неделе в Лондоне состоится наше 30-е заседание. И мы сосредоточим все наши усилия на предоставлении военной помощи, необходимой Украине для продолжения борьбы, и на выполнении обязательств, которые страны НАТО взяли на себя на саммите НАТО", – сказал Гили.

Ранее "Суспільне" сообщило, что тридцатое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") запланировано на 9 сентября в Лондоне.

Предыдущее, 29-е, заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, состоялось в онлайновом формате.