Лідери Британії та Іспанії уклали угоду про співпрацю після Brexit

Премʼєр-міністри Великої Британії та Іспанії Кір Стармер та Педро Санчес у середу в Лондоні підписали рамкову угоду про двосторонню співпрацю, яка має на меті зміцнити відносини між двома країнами після Brexit.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба британського уряду.

Нова "стратегічна двостороння рамкова угода" між Британією та Іспанією спрямована на зміцнення співпраці в галузі економічного зростання, міграції та інших спільних інтересів.

Її підписали під час першої за сім років двосторонньої зустрічі глав британського та іспанського урядів у Лондоні чи Мадриді.

Стармер і Санчес також обговорили події в Україні й погодилися з "важливістю забезпечення справедливого і тривалого миру та висловили сподівання щодо завтрашньої зустрічі "коаліції рішучих", повідомили в уряді Британії.

Також лідери торкнулись ситуації у секторі Гази, двосторонньої торгівлі та інвестицій.

Після виходу Британії з ЄС відносини Лондона й Мадрида погіршились через становище Гібралтару – спірної британської території на краю Піренейського півострова, оточеної Іспанією.

Під час референдуму про Brexit у 2016 році 96% виборців Гібралтару підтримали залишення в ЄС. Переговори про статус Гібралтару тривали майже пʼять років.

У червні Британія та ЄС оголосили про досягнення політичної угоди, покликаної гарантувати безперешкодний рух людей і товарів через Гібралтар.

Читайте також: Не лише острівна Британія: як Brexit вплинув на кордони в Європі.