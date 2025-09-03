Лидеры Британии и Испании заключили соглашение о сотрудничестве после Brexit

Премьер-министры Великобритании и Испании Кир Стармер и Педро Санчес в среду в Лондоне подписали рамочное соглашение о двустороннем сотрудничестве, цель которого – укрепить отношения между двумя странами после Brexit.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

Новое "стратегическое двустороннее рамочное соглашение" между Великобританией и Испанией направлено на укрепление сотрудничества в области экономического роста, миграции и других общих интересов.

Оно было подписано во время первой за семь лет двусторонней встречи глав британского и испанского правительств в Лондоне или Мадриде.

Стармер и Санчес также обсудили события в Украине и согласились с "важностью обеспечения справедливого и прочного мира и выразили надежду на завтрашнюю встречу "коалиции решительных", сообщили в правительстве Великобритании.

Также лидеры коснулись ситуации в секторе Газа, двусторонней торговли и инвестиций.

После выхода Великобритании из ЕС отношения Лондона и Мадрида ухудшились из-за положения Гибралтара – спорной британской территории на краю Пиренейского полуострова, окруженной Испанией.

Во время референдума о Brexit в 2016 году 96% избирателей Гибралтара поддержали оставание в ЕС. Переговоры о статусе Гибралтара длились почти пять лет.

В июне Великобритания и ЕС объявили о достижении политического соглашения, призванного гарантировать беспрепятственное движение людей и товаров через Гибралтар.

