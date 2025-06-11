Британія та ЄС через пʼять років досягли угоди щодо Гібралтару

Велика Британія та Європейський Союз у середу оголосили про досягнення політичної угоди, покликаної гарантувати безперешкодний рух людей і товарів через британську заморську територію Гібралтар.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у спільній заяві сторін за підсумками зустрічі в Брюсселі.

Політична угода між Лондоном і Брюсселем передбачає усунення "всіх фізичних бар’єрів, перевірок та контролю за пересуванням осіб та товарів" між Іспанією та Гібралтаром з одночасним збереженням правил Шенгенської зони, єдиного ринку ЄС та митного союзу.

На практиці йдеться про те, що в аеропорту Гібралтару буде діяти "подвійний" прикордонний контроль, за який відповідатимуть представники Британії та Іспанії (яка представлятиме ЄС), а на сухопутному кордоні з Іспанією перевірки будуть відсутні.

Торговельні питання, згідно з політичною угодою, мають бути усунені шляхом посиленої співпраці митних органів ЄС та Гібралтару і скасування перевірок товарів.

"Також досягнуто згоди щодо принципів непрямого оподаткування, що застосовуватимуться в Гібралтарі, зокрема щодо тютюну, що дозволить уникнути викривлень та сприятиме процвітанню всього регіону", – ідеться в заяві.

Ці та інші питання, щодо яких Лондон і Брюссель досягли політичної згоди, мають бути фіналізовані в юридичній угоді, яка потім буде підписана й ратифікована.

Переговори про статус Гібралтару тривали майже пʼять років – після виходу Британії з Євросоюзу. Проблемні моменти стосуються насамперед регулювання перетину кордону, оскільки Британія більше не є членом ЄС.

Хоча на початку минулого року сторони говорили про прогрес, Мадрид згодом зажадав, аби іспанська сторона взяла на себе контроль над аеропортом Гібралтару – крок, який у Лондоні вважають неприйнятним.

Свобода пересування має важливе значення для Гібралтару, оскільки територія з населенням близько 34 тисяч людей залежить від близько 15 тисяч працівників, які щодня перетинають кордон з боку Іспанії.

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