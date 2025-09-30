Керівна партія Грузії відмовилась вітати політсилу Санду з перемогою на виборах у Молдові

Керівна в Грузії партія "Грузинська мрія" вирішила утриматися від привітань на адресу проєвропейської сили "Дія і солідарність (PAS), очолюваної президенткою Маєю Санду, з перемогою на парламентських виборах у Молдові.

Про це заявив лідер "Грузинської мрії", грузинських прем’єр Іраклій Кобахідзе, якого цитує "Ехо Кавказа", повідомляє "Європейська правда".

На запитання про те, чому грузинська влада не надіслала привітання, Кобахідзе відповів: "Поки Молдова залишається членом СНД, нам складно її привітати".

"Почекаємо, коли Молдова вийде з СНД, і тоді подивимося, переглянемо питання привітання", – додав він.

Нагадаємо, за даними підрахунку 100% голосів на виборах у Молдові, керівна партія PAS здобула 50,2% голосів, що забезпечує їй одноосібну більшість.

Детальніше про результати виборів у Молдові читайте у статті Тріумф Санду, провал Кремля. Як Молдова утрималася на шляху до ЄС та які виклики це створює.

Або дивіться відео: Молдова перемогла у Путіна з рахунком 3:0. Які є наслідки для України?